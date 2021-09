CdS – Napoli e la panchina d’oro grazie alla profondità della rosa

Il Corriere dello Sport in edicola oggi si sofferma sulla profondità della rosa del Napoli, con gli azzurri subentrati fondamentali per la vittoria.

A seguire le parole del quotidiano:

“Il Napoli di Spalletti è il Napoli di tutti i ragazzi della squadra. Già: al di là degli infortunati di lungo corso che non hanno ancora avuto modo di rientrare in campo, l’allenatore ha concesso un po’ a tutti gli elementi a disposizione chance e occasioni, e in certi casi è stato anche ringraziato con i fiocchi.

Una cosa del tipo: quelli della panchina d’oro. Perché è vero che il signor Luciano è riuscito sempre a cambiare il corso degli eventi giostrando di tattica e sostituzioni, ma lo è altrettanto che a contribuire in maniera decisiva alle fortune della squadra ci hanno pensato gli uomini: da Elmas a Petagna, passando per Ounas.“

