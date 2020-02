CdS – Napoli ed il rinnovo di Fabian Ruiz, il nodo è la clausola

Il Corriere dello Sport in edicola oggi riporta le ultime sul rinnovo di Fabian Ruiz con il Napoli; come per Milik, il nodo è la clausola rescissoria.

In particolare, gli agenti dello spagnolo vorrebbero dimezzare la clausola rescissoria, riporta il quotidiano. Questo perché il Napoli vuole inserirla con un valore di 180 milioni di euro, mentre gli agenti con un valore compreso tra i 70 ed i 90 milioni.

Molta distanza quindi per il rinnovo, anche se il problema non riguarda l’aumento d’ingaggio. Per Fabian Ruiz ora ci sono gli impegni contro Brescia e Barcellona, chiude il quotidiano, con quest’ultima che ha mostrato molto interesse per lui.

