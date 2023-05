CdS – Napoli, Enrique successore ideale per De Laurentiis

Nell’edizione odierna ‘Il Corriere dello Sport’ parla dell’interesse del Napoli per Luis Enrique.

“Napoli ci ha pensato, ha ritenuto Luis Enrique il successore ideale per assorbire la separazione di Spalletti, ha riflettuto sulla sua passione per il tridente, sulla sua natura sfrontata, pure sugli aspetti economici, per niente irrilevanti. E lo ha sistemato in cima alla propria lista, consapevole delle difficoltà, delle dinami- che brutali del mercato, della concorrenza all’orizzonte.

Luis Enrique è stato, e rimane, il candidato ideale per ricominciare dal 4-3-3, per sentirsi sempre dentro un Progetto di spessore europeo, per fronteggiare quel possibile clima d’ansia che può generare una rivoluzione tecnica: e con lui, De Laurentiis si lancerebbe in una

nuova sfida che ricorda quelle precedenti.

Il Chelsea ci ha provato, settimane scorsa, dialogo infruttuoso, rimasto lì tra le brume di Londra, senza le grandi prospettive che però potrebbe avere il Psg.”

