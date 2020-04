CdS – Napoli, gli stranieri hanno desistito e sono rimasti in città

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla situazione relativa agli stranieri che giocano nel Napoli e del fatto che non si sono mossi dalla città.

La tentazione di tornare nei rispettivi Paesi d’origine, però, c’è stata, riferisce il quotidiano. Ma tutti gli stranieri del Napoli hanno desistito, non facendo parte delle fughe dei voli privati per tornare dai propri familiari, com’è successo in altri club.

Così Malcuit è da solo in casa ed Ospina è rimasto in città nonostante la tentazione di tornare in famiglia è stata forte. Uno spirito di unità sottolineato anche da Kostas Manolas la settimana scorsa, nella sua intervista per Radio Kiss Kiss Napoli, chiude il quotidiano.

