Cds – Napoli: Ospina al Al-Nassr, se Meret non rinnova si pensa a Kepa o Navas

Secondo quanto scritto dal “Corriere dello Sport”, se Alex Meret non rinnovasse il Napoli penserebbe a Kepa o Navas per sostituirlo.



”Alex Meret al centro di una trattativa di rinnovo che la società è convinta di chiudere a Dimaro con le firme e lo champagne, è entrato di prepotenza nel mirino dell’Empoli. Sì: il club di Corsi tratta con la Lazio la cessione di Vicario, e a quanto pare nel momento in cui l’affare sarà chiuso partirà l’assalto ad Alex. Un’idea coltivata da un po’, in silenzio e in gran segreto, ma è ovvio che a fare la differenza saranno innanzitutto le mosse del Napoli: il suo contratto scadrà nel 2023, tra un anno, e ciò significa che il primo passo sarà concretizzare il prolungamento, ipotizzato fino al 2027, e poi eventualmente andare a discutere di tutto il resto. La priorità di Meret, comunque, sono gli stimoli: vuole sentirsi al centro del progetto e soprattutto giocare con una continuità mai riscontrata con Ancelotti, Gattuso e Spalletti. Tutti orientati verso Ospina. L’adios di David, ieri avvistato in città dopo la trasferta araba per discutere i dettagli del suo accordo con l’Al-Nassr, dato per imminente, sembrava l’inizio di un nuovo corso, ma evidentemente la storia non è ancora definita. Il Napoli, intanto,

si guarda intorno: da Sommer a Kepa, passando per Maximiano e Keylor Navas.”

