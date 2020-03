CdS – Napoli, possibile week-end libero per i giocatori

Il Corriere dello Sport in edicola oggi si sofferma anche sulla possibilità che ai giocatori del Napoli sarà concesso il week-end libero.

Questo perché, ovviamente, in questo week-end si recupereranno le sei partite di Serie A che non si sono giocate il week-end scorso. Anche ieri il Napoli si è allenato, con Malcuit che piano piano recupera; ma dato che non ci sono impegni imminenti, con lo stravolgimento del campionato, è nata in Gattuso l’idea del possibile week-end di riposo.

Un modo, riporta il quotidiano, per far staccare la spina ai giocatori a cui poi sarà chiesto di fare un tour de force, a causa degli impegni.

