CdS – Napoli-Real Sociedad è la prima ufficiale dello Stadio Diego Armando Maradona

Il Corriere dello Sport in edicola oggi si sofferma sul fatto che quella di oggi tra Napoli e Real Sociedad è la prima ufficiale allo Stadio Diego Armando Maradona.

Con l’ingresso in campo di oggi, infatti, si inaugura ufficialmente l’inizio dello Stadio Diego Armando Maradona; uno stadio in cui al Pibe de Oro bastò due parole, “Buonasera Napolitani”, e qualche palleggio per entrare subito nella leggenda. Dalla partita di oggi, non ci sarà più un ingresso nello stadio ma sarà un ingresso nella mitologia di Diego, scrive il quotidiano.

In attesa che questa pandemia sia finita per permettere di inaugurare lo stadio come si deve.

