CdS – Napoli-Roma, si lavora ad un maxi-scambio

Il Corriere dello Sport in edicola quest’oggi riporta di un’ipotesi di maxi-scambio tra Napoli e Roma che coinvolge Maksimovic e Milik.

In particolare, per quanto riguarda l’affare Milik-Roma il club giallorosso è d’accordo per dare in cambio Under, il giovane Riccardi ed un conguaglio. La novità è rappresentata dal possibile scambio Maksimovic-Veretout, quest’ultimo considerato primo obiettivo a centrocampo con l’addio di Allan.

Quest’ultima idea, considerata concreta, alimenta ancora di più una trattativa già di per sé infuocata. Infine, il quotidiano riporta che Milik teme il fatto di non giocare per un anno e per questo si sta convincendo sempre di più ad andare alla Roma; questo dopo che la Juventus lo ha corteggiato per settimane per poi abbandonarlo.

Comments

comments