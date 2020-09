CdS – Napoli su Boga, c’è l’ok di De Zerbi per Ounas

Il Corriere dello Sport riferisce le ultime sulla lunga trattativa che il Napoli sta facendo per arrivare a Jeremie Boga del Sassuolo.

Con la cessione di Allan all’Everton, infatti, sembra che il Napoli può procedere ai prossimi colpi. Da tempo il club lavora per arrivare a Boga, stregato dopo l’ultimo campionato disputato dall’esterno neroverde.

Il costo totale del cartellino è di 40 milioni e da questa valutazione il Sassuolo non scende. Il club azzurro ha impostato la trattativa con base fissa più una contropartita per arrivare a quella cifra; la base fissa è di 25 milioni mentre la contropartita sarebbe Ounas, rientrato dal prestito in Francia. Ounas che ha ricevuto l’ok di De Zerbi, chiude il quotidiano.

