CdS – Napoli su un terzino solo se partono Malcuit e Ghoulam

Il Corriere dello Sport analizza la situazione sui terzini del Napoli e sul fatto che il club potrebbe tornare sul mercato solo se ci sarà almeno un addio.

In particolare, il Napoli tornerebbe sul mercato solo in caso di addio di almeno uno tra Malcuit e Ghoulam. A tal proposito, per Kevin sono arrivati i primi sondaggi dalla Ligue 1 mentre per Faouzi da club esteri.

Il quotidiano sottolinea che il club azzurro, se riuscirà a cedere almeno uno dei due, potrebbe fiondarsi su uno tra Junior Firpo e Emerson Palmieri.

