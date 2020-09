CdS – Napoli su Vecino, che ha già detto sì. Da trovare l’accordo con l’Inter

Il Corriere dello Sport in edicola oggi parla della trattativa relativa a Matias Vecino, con il Napoli interessato a lui per rinforzare il centrocampo.

Il centrocampista uruguayano è stato già nei pensieri del Napoli; era il 2015, riferisce il quotidiano, e sulla panchina c’era Maurizio Sarri. Per quanto riguarda l’oggi, invece, Giuntoli cerca un elemento per completare il centrocampo, capace di fare da interditore e di aggiungere centimetri. Per questo è tornato di nuovo in mente il nome di Vecino, che però è fermo da un po’ per l’operazione al menisco che lo ha sempre dato un certo fastidio.

Il Napoli vorrebbe prenderlo in prestito, con diritto di riscatto, ma l’Inter cerca l’obbligo. Matias non rientrerà prima di un mesetto, ma intanto ha detto sì al Napoli e spera che i due club riescano a trovare un accordo.

