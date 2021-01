CdS – Napoli-Zaccagni, è fatta per giugno. Le cifre dell’operazione

Il Corriere dello Sport parla della trattativa che porterà Zaccagni a vestire la maglia del Napoli, a partire da giugno, definita in queste settimane.

In particolare, il quotidiano riferisce le probabili cifre dell’operazione; si parla di 10 milioni di euro in totale per portare Zaccagni in azzurro, con l’ufficializzazione della trattativa che sarà fatta a giugno.

La modalità dell’ufficialità dell’operazione è diversa da quella adottata con Rrahmani; il difensore ex Verona, infatti, fu ufficializzato in coda al mercato invernale.

