CdS – Nel Barcellona scoppia il caso-Griezmann che alza una polveriera

Quique Setièn al centro delle polemiche che stanno investendo il Barcellona, dopo i pareggi che hanno compromesso la classifica ed il caso-Griezmann.

In particolare, è proprio quest’ultimo caso ad aver alzato una polveriera difficile da arrestare. Nonostante Bartomeu gli abbia fatto visita per garantirgli continuità alla guida della squadra (dopo la perdita della prima posizione in classifica), è scoppiato il caso-Griezmann che ha messo di nuovo in bilico tutto.

Caso scoppiato dopo che il giocatore è entrato solo per i 4 minuti di recupero nell’ultima partita, dopo 35 minuti passati a riscaldarsi; l’allenatore si è giustificato dicendo che era difficile togliere Suarez e Messi senza destabilizzare la squadra ma intanto sono partite le polemiche da parte della famiglia di Griezmann.

La famiglia, infatti, ha messo in discussione Quique Setièn e la sua leadership; in Francia, invece, si parla addirittura di umiliazione. Insomma, un caso che ha sollevato ulteriori polemiche.

