CdS – Nicchi divide l’AIA, Trentalange lascia il settore tecnico

Trentalange ha rinunciato alla presidenza del Settore Tecnico e questo ha creato una spaccatura all’interno dell’AIA. Nicchi potrebbe essere insidiato proprio da lui.

Tutto questo in vista delle prossime elezioni, che si avvicinano. Trentalange infatti potrebbe proporsi ed insidiare la posizione di Nicchi, alla carica dell’AIA da ben 11 anni. Al suo posto dovrebbe essere scelto Matteo Trefoloni.

Dietro la scelta di Trentalange, comunque, non ci sono motivi economici ma il fatto di non essere d’accordo con le scelte fatte nell’ultimo periodo. La sua scelta ha lasciato il Comitato Nazionale nel dubbio e non aiuta neanche il fatto che, nella gestione Nicchi, l’AIA nella stagione 2018/19 ha subìto una debacle: 554 nuovi arbitri in meno. A riportare il tutto è il Corriere dello Sport.

Comments

comments