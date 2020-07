CdS – Osimhen-Napoli, accordo raggiunto prima della partita di ieri

Il Corriere dello Sport in edicola oggi riporta una sorta di retroscena sulla partita di ieri tra Parma e Napoli che riguarda la trattativa Osimhen.

Sky ha riferito che è fatta per Osimhen al Napoli, ma il Corriere rivela che ieri Giuntoli, prima del match contro il Parma, era al telefono proprio con l’agente dell’attaccante. Un accordo raggiunto portando a 4 milioni di euro lo stipendio, per il giocatore, a stagione. La settimana prossima dovrebbe essere quella decisiva per definire il tutto, forse già lunedì è previsto l’incontro decisivo.

Poi toccherà trattare con il Lille, anche se lì l’accordo è già totale. L’ostacolo rimaneva la resistenza del giocatore, che ora si può dire superato chiude il quotidiano.

Comments

comments