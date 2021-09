CdS – Ospina e Cuadrado, volo privato per averli disponibili per la sfida

Il Corriere dello Sport in edicola oggi riporta il piano di Napoli e Juventus per avere a disposizione Ospina e Cuadrado per il big match.

In particolare, il pensiero in comune tra i due club è quello di un charter privato che parte da Barranquilla per atterrare a Lisbona. I club dividerebbero le spese e così facendo dopo circa 12 ore i giocatori sarebbero in Europa. Nel caso specifico di Ospina e Cuadrado, poi, il viaggio proseguirebbe fino a Napoli direttamente.

Così facendo, entrambi potranno dormire direttamente in città e smaltirebbero un po’ di jet lag accumulato. I due poi potranno essere a disposizione per la sfida che comincerà alle ore 18.

