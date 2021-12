Come riportato dal Corriere dello Sport, alla vigilia di Milan-Napoli il calciatore del Napoli Adam Ounas ha subito una rapina in casa.

Paura per Adam Ounas: il giocatore algerino ha subito una rapina a mano armata in casa alla vigilia della sfida tra il Napoli e il Milan, in programma alle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza. Ounas è comunque presente nella lista dei convocati diramata dal tecnico Luciano Spalletti ed è regolarmente in partenza con la squadra per la trasferta di San Siro.

Comments

comments