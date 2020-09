CdS – Per Milik si fa sotto il Tottenham. Koulibaly-PSG, regna il silenzio

Il Corriere dello Sport analizza due situazioni di mercato in casa Napoli, quelle relative ad Arek Milik e Kalidou Koulibaly.

In particolare, per quanto riguarda l’attaccante polacco (dopo la mancata conclusione dell’affare con la Roma) c’è l’interesse del Tottenham di Mourinho. Il club inglese sta cercando un attaccante capace di far rifiatare Harry Kane dato il calendario fitto di impegni per questa stagione. Un intermediario è già volato in Inghilterra per capire possibilità e volontà, il Napoli dal canto suo non si muoverà dalla valutazione fatta per Milik: 25 milioni di euro più 5 di bonus.

Capitolo Koulibaly. Il PSG si era fatto sentire la settimana scorsa tramite Leonardo, che ha manifestato interesse (e che resta vivo quello del City per ora); nonostante questo, da quella telefonata fatta regna il silenzio ma l’interesse del club francese c’è.

Comments

comments