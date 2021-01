Il Corriere dello Sport parla anche della situazione relativa a Victor Osimhen e dà una stima sui possibili tempi di recupero.

L’attaccante nigeriano oggi si sottoporrà ad un nuovo tampone per capire se risulta ancora positivo o no al Covid. Per quanto riguarda il rientro in campo di Osimhen, invece, potrebbero volerci altre due settimane.

Quello che è sicuro, purtroppo, è che Osimhen salterà la partita di Supercoppa contro la Juventus.

