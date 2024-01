CdS: per Politano rilancio dell’Al-Shabab

Corriere dello Sport: Politano non ha ancora non ha trovato l’accordo con De Laurentiis per rinnovare il suo contratto. Nuova offerta dall’Arabia.



“L’Al-Shabab, il club proprietario dello stadio in cui si allenano gli azzurri, insiste per Matteo Politano. Proposta choc per lui: 18 milioni di euro d’ingaggio per due anni e mezzo (con bonus); 13 milioni al Napoli. Il rinnovo, per il momento, non si sblocca”.

