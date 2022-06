CdS – Politano e Demme possibili rinforzi per il Valencia di Gattuso

Il Corriere dello Sport in edicola oggi si sofferma sul mercato in uscita del Napoli, con Politano e Demme tra i possibili partenti.

Nel dettaglio, Politano ha fatto capire di voler cambiare aria ed in Spagna lo indicano come possibile rinforzo per il Valencia di Gattuso. Per ora, però, dal club spagnolo non è arrivata nessuna offerta per lui. Per quanto riguarda Demme, invece, la situazione è la seguente: se riesce a trovare una squadra, è in uscita.

Il centrocampista non è aiutato dal contratto fino al 2024 e dall’ingaggio di 2,5 milioni di euro; Spalletti in questa stagione lo ha utilizzato poco e Demme vuole più spazio. Segnali, timidi, arrivano dal Valencia ma l’agente del centrocampista ha smentito queste voci chiude il Corriere dello Sport.

