CdS – Prof. Niola: “Modo della sentenza potrei definirlo rozzo. Insinuazioni bassissime”

Il Corriere dello Sport ha intervistato il professor Niola, antropologo e docente universitario, in merito alla sentenza della Corte d’Appello Sportiva.

Di seguito le parti salienti dell’intervista:

“Il modo della sentenza potrei definirlo rozzo e le insinuazioni sono bassissime, fondate su circostanze che dovrebbero essere dimostrate; circostanze che nascondono un pregiudizio ai limiti del razzismo nei confronti del Napoli e di Napoli. Come se non ci fossero i provvedimenti delle due Asl. Mi soccorre Andreotti: a pensar male si fa peccato ma spesso si indovina.

Il calcio resta serissimo anche perché motore di interessi notevoli. Ma rimane tale per ciò che rappresenta, per quella identificazione collettiva che scatena, per la capacità di catturare la passione di chiunque senza distinzioni.”

Per l’intervista completa si rimanda all’edizione in edicola del Corriere dello Sport.

Comments

comments