CdS – Ramadani al lavoro per Koulibaly al City, Messi ha rallentato il tutto

Il Corriere dello Sport fa il punto su un’altra vicenda di calciomercato che interessa da vicino Kalidou Koulibaly, con il Manchester City interessato.

A quanto pare, infatti, l’affare che dovrebbe portare il difensore senegalese alla corte di Guardiola è un po’ rallentato dalla vicenda Messi. Il Manchester City si sta concentrando sull’argentino, in uscita dal Barcellona, e ha sospeso al momento l’affare Koulibaly.

Kalidou che comunque rimane una priorità per il club per quanto riguarda la difesa; Ramadani sta continuando a lavorare a tal proposito e quando la trattativa ripartirà la distanza da colmare non sarà così grande.

