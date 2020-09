CdS – Ramadani continua a lavorare all’affare Koulibaly-City

Il Corriere dello Sport, oltre a parlare del sondaggio fatto dal PSG, aggiorna sui fatti relativi alla trattativa Koulibaly-Manchester City.

Fali Ramadani infatti continua nel suo lavoro di mediazione nella trattativa; com’è ben noto, dopo la ritirata nell’affare Jorginho Napoli e Manchester City non hanno più rapporti. L’agente del difensore senegalese sta tentando di ripianare il rapporto oltre a mediare per la trattativa.

Nella giornata di ieri Ramadani è andato a Manchester e domani o martedì sarà a Capri per riferire le ultime a De Laurentiis. Con Koulibaly che ha un’attrazione molto forte per la Premier League; il Napoli attende l’offerta decisiva per dare una spinta a questa trattativa, altrimenti potrebbe entrare di nuovo in gioco il PSG e Leonardo.

