CdS – Retroscena De Laurentiis, promessa alla squadra prima della sfida alla Lazio

Il Corriere dello Sport in edicola oggi racconta di un retroscena legato al pre partita della sfida tra Napoli e Lazio, con De Laurentiis protagonista.

Il presidente del Napoli è entrato negli spogliatoi per il consueto rituale pre-gara, con il discorso alla squadra. Il quotidiano rivela che in occasione del pre-partita della sfida contro la Lazio, De Laurentiis abbia fatto una promessa alla squadra.

Primessa che riguarda un premio in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Gli azzurri ora sono terzi in classifica, a pari punti con Juventus e Milan; le ultime giornate di campionato saranno decisive in tal senso.

