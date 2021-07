CdS – Rinnovo Insigne, proposta di cinque anni a cifre più basse

Il Corriere dello Sport in edicola oggi si sofferma sulla situazione relativa al rinnovo di Lorenzo Insigne, di cui si continua a parlare.

In particolare, il quotidiano parla della possibile proposta della SSC Napoli. Una proposta di rinnovo di cinque ma a cifre più basse, con l’accordo dovrà essere trovato entro la fine del mercato. Nel caso in cui non sarà così, potrebbe essere addirittura Spalletti a fare da mediatore.

Infine, il Corriere commenta anche le parole di De Laurentiis di ieri. Nel farlo, il quotidiano ha sottolineato come il presidente abbia passato la palla al capitano Insigne, attribuendo a lui la responsabilità della scelta.

