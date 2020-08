CdS – Ripartenza Serie A, stadi a porte chiuse per due turni

La Lega Serie A si comincia a preparare per la ripartenza del campionato in vista della prossima stagione. La FIGC ha pronto un protocollo per la riapertura parziale degli stadi.

Un protocollo che prevede il giocare i primi due turni di campionato con gli stadi a porte chiuse. Poi, a partire dal 3-4 ottobre, ci potrebbe essere la parziale riapertura degli stadi al pubblico. Questo protocollo è pronto da luglio, ma l’aumento nel numero dei contagi rischia di creare confusione chiude il quotidiano.

