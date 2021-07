CdS- Santoro ritorno alle origini, è il nuovo team manager del Napoli.

Come riportato dal Corriere dello Sport sarebbe un ritorno alle origini per Giuseppe Santoro che torna in casa Napoli.

Il nuovo team manager, napoletano del Vomero, ha già lavorato nel Napoli dall’inizio dell’era De Laurentiis fino al 2013 quando seguì Mazzarri all’Inter. A Santoro ricordiamo in particolare un’intuizione di quando era responsabile del settore giovanile del Napoli, in occasione di un provino notò le doti di un allora quindicenne Lorenzo Insigne che portò al Napoli dalla scuola calcio Olimpia San’Arpino per 1500 euro.

