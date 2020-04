Cds, screzi in conference call: alcuni club non vogliono riprendere neanche a giugno

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport (Cds) ci viene detto di screzi in conference call: alcuni club non vogliono riprendere neanche a giugno.

Resistono gli schieramenti dei contrari alla ripresa anche a inizio giugno e – riferisce il Corriere dello Sport – ci sono stati alcuni screzi tra presidenti. Cellino sottolinea che alcuni stranieri sono andati via, ADL ha replicato che i tesserati del Napoli sono tutti in città e lavorano seguendo le indicazioni e Ferrero, contrario a tornare a giocare, ha detto al collega che allora deve pagare senza tagli di stipendi, ribadendo che per lui non sarà possibile riprendere.

