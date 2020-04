CdS – Serie A, emersa l’idea di donare tamponi ai cittadini insieme a quelli acquistati per i giocatori

La Lega Serie A e la FIGC, insieme agli altri organi ed i ministri, si sono riuniti ieri per decidere il da farsi ma senza che siano arrivati ad una decisione definitiva.

In particolare, l’ultima idea emersa in serata, e riportata dal Corriere dello Sport, riguarda in maniera diretta i tamponi da effettuare ai giocatori. Si parla, infatti, che per ogni tampone effettuato da un giocatore ci sia la donazione, da parte dei club, ai cittadini del Paese.

Per chiarire meglio il discorso, si è parlato di un rapporto di 1 a 5; in pratica, i club hanno intenzione di acquistare 1.000 tamponi e ne acquisteranno altri 5.000 in totale da donare alle strutture per farli ai cittadini.

Un incontro, comunque, che anche se non ha portato a nessuna decisione definitiva sembra sia risultato molto positivo tra le parti in causa. In particolare, si è apprezzato il fatto che club, FIGC e Lega Serie A vogliano ripartire facendo uno step alla volta. Il primo step riguarda la ripresa degli allenamenti.

Comments

comments