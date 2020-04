CdS – Serie A, il 30 giugno è la data che angoscia i club

Il Corriere dello Sport si sofferma a parlare della scadenza del 30 giugno per il bilancio di più di metà dei club di Serie A. Una data che mette angoscia.

Un’angoscia che nasce dal fatto che fino ad ora non si è deciso ancora nulla. Fino all’anno scorso il 30 giugno era la data in cui i club cercavano in ogni modo di mettere in pari il bilancio, con alcuni sacrifici necessari. Ora però, con la crisi del CoVID-19, non si sa più cosa voglia dire per i club di Serie A.

Nonostante questo, al 30 giugno i club dovranno depositari i bilanci dato che si deciderà anche chi potrà avere la licenza per partecipare alle competizioni nazionali e Uefa. In quel giorno è chiaro che non potrà essere registrato nessun movimento quest’anno, dato che la stagione non si sarà conclusa.

Il quotidiano, infine, continua l’analisi, riportando che anche il campionato prossimo non si sa se sarà esteso all’anno solare o meno. Con il Mondiale in Qatar nel 2022 che si terrà a dicembre, ci si potrebbe portare avanti con il tentativo di ridisegnare il calendario.

