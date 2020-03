CdS – Serie A, nessun litigio per date o allenamenti. Si teme che la stagione salti

Il Corriere dello Sport in edicola oggi fa il punto della situazione sui club di Serie A e del fatto che temono che la stagione possa saltare.

In particolare, nelle ultime riunioni c’è stata una sorta di unità tra i club di Serie A, dato che il rischio di saltare la stagione diventa sempre più concreto. Per questo non ci sono più litigi per date o per la ripresa degli allenamenti, ma un lavoro comune per evitare il collasso in caso non si riprenda il campionato.

A tal proposito, si sta pensando a vari percorsi che saranno presentati lunedì in federazione con un documento. In questo documento ci saranno le stime delle possibili perdite e le richieste al governo per sostenere il calcio; richieste come sgravi, agevolazioni e correzione di alcune leggi.

