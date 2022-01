Il Corriere dello Sport in edicola oggi riferisce che in assemblea di Lega Serie A i club chiederanno l’aumento di capienza per gli stadi.

Dopo l’autoriduzione a 5 mila spettatori per i numeri crescenti della pandemia da Covid, infatti, i club vogliono tornare ai livelli che c’erano prima della riduzione. In particolare, la Serie A vuole chiedere che quanto prima si ritorni alla massima capienza o almeno al 75%.

Dal prossimo turno, comunque, la capienza negli stadi tornerà al 50%.

Comments

comments