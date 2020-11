CdS – Serie A, si lavora ad alcune modifiche per il protocollo

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport riferisce delle novità che potrebbero essere apportate al protocollo per la Serie A.

Due le novità principali a tal proposito: i tamponi centralizzati e la bolla d’isolamento. Per la prima novità, di cui si sta parlando già in questi ultimi giorni, si sta prendendo in considerazione l’utilizzo della struttura Synlab. Stessa struttura utilizzata anche dalla Uefa; l’obiettivo ultimo di questo cambiato è di uniformare i responsi ed evitare casi come quello in casa Lazio, dove per un laboratorio è positivo e per un altro negativo.

La decisione definitiva ancora non è stata presa, dato che in gioco c’è anche la componente logistica e, di conseguenza, anche la tempistica nell’avere i risultati. L’altra novità è che per i giocatori positivi di una squadra non ci sarà più l’isolamento fiduciario; in più l’intero gruppo-squadra dovrà andare in bolla in una struttura scelta. Obiettivo di questa modifica è quello di evitare altri contagi, dato l’alto tasso di contagio del virus. Infine, la multa per i giocatori, in caso di violazione della bolla, sarà ancora più salata.

Tutte queste modifiche dovrebbero essere presentate lunedì prossimo, in occasione del Consiglio.

Comments

comments