CdS – Serie B, la commissione medica punta all’interruzione del campionato

Il Corriere dello Sport, parlando della situazione dei campionati nazionali e delle coppe europee, riporta anche la possibile decisione per la Serie B.

A quanto pare la commissione medico-scientifica della Lega propende per l’interruzione tempestiva del campionato. Una scelta da proporre al presidente Mauro Balata, derivata dal fatto che non ci sono i presupposti per riprendere il tutto nel breve periodo.

Decisioni opposte per quanto riguarda Serie A e Serie B, o almeno così sembra. Solo il tempo farà capire se questa decisione sarà presa oppure no.

