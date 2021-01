Cds: si tenta il recupero di Mertens per Udine, nel frattempo lui resta in ritiro con la squadra

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport si parla del momento di Dries Mertens, alle prese con il recupero dall’infortunio alla caviglia rimediato contro l’Inter.

Il calciatore belga ha già svolto una piccola sessione d’allenamento personalizzata per iniziare il suo recupero. Saranno decisivi i prossimi allenamenti che saranno valutati anche dallo staff medico. Se tutto va per il resto giusto, Gattuso spera di convocarlo già per la gara di domenica con l’Udinese.

Nel frattempo Mertens resta vicino ai compagni e ieri è rimasto a cena nel ritiro della vigilia della gara con lo Spezia.

