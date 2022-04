CdS – Spalletti carica Mertens, che non segna da due mesi

Il Corriere dello Sport in edicola oggi si sofferma sul ritorno in campo di Mertens dal primo minuto, cosa che non accadeva da Cagliari.

Questo perché c’è stato il rientro di Victor Osimhen. A seguire quanto riportato dal quotidiano:

“Torna Mertens, dal primo minuto, come non accadeva da Cagliari, cinque partite fa, perché poi il Napoli è appartenuto doverosamente ad Osimhen. Torna e si ritrova nel luogo che maggiormente lo sazia, dopo Palazzo Donn’Anna, e in quell’area in cui il suo magnetismo ha spalancato le porte della felicità al Napoli di Spalletti, un motivatore carico di ironia.

Dovrà anche spazzare via quelle ombre più recenti, il sospetto che il tempo, passando, gli abbia sottratto non solo energia ma anche quel senso di «cinismo» che fa la differenza: eppure ci sarebbero nove gol stagionali, l’ultimo dei quali – ahilui – alla Salernitana, ormai oltre due mesi fa, settanta giorni per la precisione.“

