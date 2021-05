Il Corriere dello Sport in edicola oggi parla del prossimo mercato del Napoli con Luciano Spalletti sulla panchina azzurra.

In particolare, l’allenatore ha già chiamato Giuntoli e De Laurentiis per programmare il mercato. Per ora sono quattro i nomi usciti fuori, che sono quelli più seguiti dal Napoli: Mandava del Lille, Senesi del Feyenoord, Basic del Bordeaux e Danilo D’Ambrosio dell’Inter.

