CdS – Spalletti sarà il numero uno in attività per panchine in Serie A

Luciano Spalletti, nella partita di oggi contro l’Empoli, taglierà un importante traguardo per numero di panchine in Serie A.

Nonostante la squalifica, infatti, per Spalletti sarà la panchina numero 500 in Serie A per lui. A parlarne è il Corriere dello Sport, che sottolinea il fatto che per numero di panchine come allenatore in attività sarà il numero uno in attività. L’attuale allenatore azzurro è avanti a Mazzarri di ben 23 panchine in totale.

Inoltre, la panchina numero 500 in arrivo oggi lo porterà ad essere il 9° in asssoluto a tagliare questo traguardo. Dall’esordio di Spalletti come allenatore, avvenuto nel 1997, sono passati più di 24 anni e proprio oggi, contro la squadra che lo ha fatto esordire, taglierà questo traguardo.

Comments

comments