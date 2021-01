CdS – Statua a Maradona fuori lo stadio e mostra al Museo Filangieri. Diego Jr.: “Servirà la nostra autorizzazione”

Il Corriere dello Sport in edicola oggi parla anche delle iniziative che il Comune di Napoli vuole prendere per omaggiare Maradona.

Venerdì, infatti, c’è un appuntamento per una Giunta straordinaria per avviare il crowdfunding ed il procedimento che porterà a scegliere l’idea migliore per la statua che sarà posizionata davanti allo stadio. Piazzale Tecchio si appresta a diventare Piazzale Maradona, riporta il quotidiano.

Inoltre c’è in mente l’idea di realizzare una mostra che dovrebbe ergersi all’interno del Museo Filangieri. A tal proposito è intervenuto il figlio di Maradona, Diego Jr., che ha voluto sottolineare questo:

“Sarà necessario coinvolgere noi figli, dato che il brand appartiene agli eredi. Non è un fatto economico, chiariamo, ma un fatto dal punto di vista giuridico, di principi da rispettare; il “marchio” Maradona deve essere utilizzato con il nostro consenso.

Noi siamo contenti che c’è tutto questo fermento intorno a papà, ma è chiaro che ci vorrà la nostra autorizzazione.“

