CdS – Tormento De Paul per il Napoli, Giuntoli ha l’alternativa

Il Corriere dello Sport in edicola oggi torna a soffermarsi su Rodrigo De Paul, vero e proprio tormento per il Napoli di De Laurentiis.

Il centrocampista dell’Udinese sarebbe il rinforzo ideale per la squadra azzurra; il club bianconero però ha già fissato il prezzo: intorno ai 40 milioni di euro. De Paul piace veramente tanto al Napoli che è in prima fila nel caso in cui il giocatore decida di andare via per fare il salto.

Giuntoli, comunque, ha già pronta l’alternativa: Toma Basic, centrocampista del Bordeaux.

Comments

comments