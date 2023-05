CDS – Torna di moda il nome di Berardi in caso di partenza di Lozano

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport (CDS) in casa Napoli torna di moda il nome di Berardi in caso di partenza di Lozano.

“Il Napoli ha scandagliato l’universo-calcio come abitudine ma è rimasto sempre terribilmente invaghito di Domenico Berardi. Lo era quando l’attaccante del Sassuolo era un bambino; lo è adesso che l’ala viaggia verso i 29 (che compirà ad agosto) ed ha un contratto diverso rispetto al passato. Come si sa, certi amori finiscono per fare giri immensi e pure a Castel Volturno è tornata questa dolce ossessione di Berardi, la sua capacità di stare largo, poi chiudere con il destro, quella sensibilità tecnica che si trasforma in patrimonio statistico, perché pure quest’anno è andato in doppia cifra (sta a dieci in campionato, undici con la Coppa Italia). Se Berardi volesse fare una scelta di vita diversa, si accorgerà subito che il Napoli non scherza, nonostante il Sassuolo sia bottega carissima e piaccia molto alla Lazio.”

Comments

comments