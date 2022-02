CdS – Uefa, parla Ceferin: “2021 anno folle. Cambio del formato di Champions League? Risultato di discussioni con l’ECA”

Aleksandar Ceferin, nei giorni scorsi, ha rilasciato un’intervista alle testate internazionali che il Corriere dello Sport ha riproposto.

Queste le parti salienti dell’intervista a Ceferin riportata dal Corriere dello Sport. Per la versione integrale si rimanda al quotidiano in edicola.

“Il 2021 è stato un anno folle. Rimango ottimista senza lasciarmi trascinare, se credo agli esperti allora la pandemia sta finendo. Se c’è qualcosa che ho imparato da questa esperienza è quello di essere meno ingenuo. Coppa del Mondo ogni due anni? Sono sicuro di no perché è un’assurdità. Un progetto populista che distruggerebbe il calcio.



Insieme al Sudamerica abbiamo detto che non avremmo giocato. Parole di Infantino? Non meritano alcun commento. Quello che è certo è che una Coppa del Mondo ogni due anni non significa condivisione. L’idea è chiaramente quella di avere più soldi per la FIFA ed indebolire UEFA e Conmebol. Progetto Nations League con squadre sudamericane? Non è una risposta al progetto FIFA, abbiamo firmato un momerandum d’intesa.

Divario tra Europa e resto del mondo? Non è un problema per me ma deve esserlo per le altre confederazioni. Troppe partite? Io non credo. Final four Champions league? La mia opinione è che sarebbe fantastica. Cambiamenti dal 2024 per la Champions League? Questo sistema svizzero dovrebbe essere più competitivo ed interessante per i tifosi.

Superlega? L’informazione che abbiamo è che alcuni club la stavano pianificando tre anni prima di uscire allo scoperto. Quando sedevano al tavolo già stavano pianificando la separazione. 48 ore stressanti quelle del tradimento, oggi non esiste più un rapporto con Agnelli. Non abbiamo rapporti con Real Madrid, Barcellona e Juventus.

Dopo aver pugnalato me e la UEFA alle spalle spetta a loro chiamare. Pensano che la Superlega esista ancora ma sono stati i primi a firmare per giocare in Champions League. Se chiedessero un incontro, mi siederei. Non c’è niente di personale dietro, anche con Agnelli. Nuovo FFP? Sarà nel menu del comitato a marzo o maggio. Tassa sul lusso favorirà City o PSG che possono pagarla? Questo è vero. Se quei soldi sono redistribuiti ad altri club ne beneficiano anche loro.“

