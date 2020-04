CdS – Uefa, per il FFP si possono non rispettare determinati obblighi

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si sofferma anche sulle decisioni della Uefa in materia di Fair Play Finanziario.

Da quanto si legge, c’è una proroga della finestra temporale per completare il processo di concessione delle licenze, a causa della pandemia di Coronavirus. In pratica ci sarà più tempo per aderire ai criteri in vista della prossima stagione.

Per quanto riguarda il FFP, invece, la Uefa ha accettato che i club (date le difficoltà per realizzare i budget entro fine aprile-maggio 2021) possano non rispettare determinati obblighi (solo formalmente). Nelle prossime settimane l’organo farà chiarezza sui controlli speciali che saranno utilizzati per l’anno, così come nelle prossime settimane saranno ufficializzate le modalità.

Resta comunque valida la regola del break even, cioè quella del pareggio dei conti, e l’obbligo di pagare i debiti a livello internazionale.

