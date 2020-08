CdS – Veretout a cena a Napoli mentre la Roma sfidava il Siviglia

Il Corriere dello Sport si sofferma su ciò che è successo giovedì, dove Jordan Veretout era a Napoli mentre la Roma giocava contro il Siviglia.

Il centrocampista non avrebbe potuto essere della partita a causa della squalifica e si è recato in Campania, insieme al suo agente Giuffredi, per fare da testimonial ad una scuola calcio. In più, il giocatore doveva ritirare una auto nel salernitano.

Quello che più ha fatto discutere, però, è che ad ora di cena (sul lungomare Caracciolo) Veretout si è imbattuto in Giuntoli. I due hanno scambiato qualche chiacchiera informale che hanno fatto partire le inevitabili indiscrezioni. Giuffredi è dovuto intervenire per chiarire il tutto, ma si sa che la Roma sarà costretta a vendere per riequilibrare il bilancio e da qui l’idea di Giuntoli: fare alla Roma un’offerta per Veretout e Under. A prescindere da quello che succederà con Milik.

