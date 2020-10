CdS – Zazzaroni ed il possibile gioco di potere per la presidenza federale

L’editoriale di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, pubblicato oggi sul quotidiano lancia una possibile chiave di lettura su ciò che sta succedendo riguardo le “bolle”.

Nel suo editoriale il direttore Zazzaroni parla del caso delle “bolle” di isolamento fiduciario. La FIGC nella giornata di ieri ha inviato gli ispettori a Castel Volturno per verificare che il Napoli abbia rispettato il protocollo; nel frattempo in casa Juventus sette giocatori hanno spezzato la “bolla” e cinque di questi hanno raggiunto le rispettive Nazionali. Cosa segnalata all’Asl di Torino e che il direttore Testi ha sottolineato di come sia stato esemplare il club.

Ma il direttore del Corriere dello Sport, nel proseguire l’editoriale, parla anche di sfide tra candidature per la presidenza federale. Da qui il possibile (piccolo) sospetto che, dietro al rigore della FIGC, ci possa essere un gioco di potere per la presidenza.

