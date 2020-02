Ceccarini: “A giugno ci sarà parecchio movimento in casa Napoli”

Niccolò Ceccarini, direttore di TMW Radio, ha parlato ai microfoni di Napoli Magazine Live di molti temi riguardanti il Napoli.

“La partita con il Brescia è molto difficile perché i padroni di casa hanno un disperato bisogno di punti, il Napoli dovrà tenere la guardia molto alta se vorrà continuare a recuperare in classifica.

Faccio fatica a vedere Messi lontano da Barcellona, così come Guardiola lontano dal City. Tornando a Messi, ogni volta che deve rinnovare il contratto con il club blaugrana escono fuori queste voci, alla fine però, trovano sempre l’accordo, quindi non vedo perché non debba succedere anche ora. Oggi non credo che ci sia una squadra italiana che possa pensare a Messi anche se nel mercato non si può mai escludere nulla.

I rinnovi in casa Napoli procedono ma con un passo più lento rispetto a quanto ci si poteva attendere, molto dipende dalle clausole rescissorie, in particolare per Milik e Zielinski. Poi ci sono giocatori che forse sono arrivati a un punto di non ritorno, che abbiano bisogno di cambiare aria e credo che sia conveniente anche per la società, ovviamente se le condizioni economiche saranno convenienti.

Su Mertens cosa dire, è un giocatore straordinario, un talento cristallino, se avesse già deciso di lasciare il Napoli l’avrebbe già fatto ed invece non è accaduto. Per quanto riguarda il rinnovo, le parti si stanno parlando, il dialogo c’è che non vuol dire che la trattativa andrà a buon fine, ma se ci saranno le condizioni ideali per entrambi, credo proprio che possa rinnovare e personalmente, ho una sensazione positiva.

Se oggi Gattuso preferisce Ospina a Meret bisognare rispettare la scelta però il futuro è di Meret e mi auguro che possa rinnovare e rimanere in azzurro. Ho avuto un’ottima impressione da Elmas anche vedendolo giocarte in un ruolo non suo, è evidente che sia un ragazzo molto intelligente, forte e molto capace.

Lozano? Se continua a non giocare credo che il suo futuro sia sempre più lontano da Napoli. A giugno comunque, prevedo parecchio movimento in casa Napoli, tra nuovi arrivi e qualche addio eccellente, ad esempio Koulibaly e Allan, sarà un estate di fuoco”.

