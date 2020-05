Ceccarini: “Milik vicino all’addio: nessun contatto con la Juve, ma spunta un club inglese”

Il giornalista Niccolò Ceccarini, nel suo consueto editoriale per Tuttomercatoweb, ha parlato del futuro di Arek Milik, che potrebbe lasciare il Napoli.

“L’imminente rinnovo di Dries Mertens apre nuovi scenari per il Napoli. A questo punto diventa sempre più probabile la cessione di Milik. La Juventus potrebbe anche essere un’ipotesi ma al momento non ci sono stati contatti tra i club. Più facile pensare ad una soluzione all’estero per il centravanti polacco che ha il contratto in scadenza nel giugno 2021. La sua nuova destinazione potrebbe essere in Inghilterra con l’Arsenal favorito. Anche Llorente è in uscita”.

Comments

comments