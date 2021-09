Ceccarini: “Napoli, ci si aspettava il terzino sinistro ma c’erano margini di manovra limitati”

Niccolò Ceccarini, direttore di TMW Radio ed esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte.

Ceccarini ha analizzato i movimenti di mercato di alcune squadre di Serie A, in particolar modo del Napoli: “Sono stati mantenuti tutti i giocatori. Sembrava dovesse andar via Koulibaly, Fabian Ruiz, Petagna e Ounas poi alla fine sono rimasti tutti. Ci si aspettava l’esterno sinistro ma c’erano margini di manovra limitati in questo mercato estivo. Io credo che il Napoli abbia un grande valore aggiunto che è Luciano Spalletti e lo abbiamo visto soprattutto a Genova e nella gestione del gruppo. Con la squadra dell’anno scorso e Luciano Spalletti è chiaro che il Napoli sia competitivo. Più forte no ma più competitivo.

Chi ha deluso sul mercato? Chiaramente la Juventus non ha fatto un gran mercato. Hanno preso Locatelli ma hanno perso Cristiano Ronaldo negli ultimi giorni di mercato. Credo che questo abbia penalizzato la società.

Il Milan ha fatto un sacco di operazioni, addirittura undici in entrata. Anche l’ultimo colpo non è da sottovalutare. L’anno scorso avrei preso ad occhi chiusi Simy e Messias. Quest’ultimo l’ho visto veramente con tanta voglia di dimostrare. Non me l’aspettavo fossero così tante”.

Comments

comments