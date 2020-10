Niccolò Ceccarini, giornalista di Mediaset, ha parlato, sulla propria pagina Twitter, del futuro di Amin Younes, attaccante del Napoli.

Il tedesco, fuori dai piani e dalle gerarchie di Gattuso, è finito sul mercato e potrebbe presto far ritorno in patria. Il suo futuro, infatti, stando a quanto riferito da Ceccarini, sarà, con ogni probabilità all’Eintracht Francoforte. Il club tedesco avrebbe praticamente definito l’arrivo dell’ex Ajax in prestito biennale: un’operazione in dirittura d’arrivo.

